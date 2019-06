Der Stadtrat hat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen, die Unebenheiten und Spurrillen im Bereich der Ampelanlagen an der EKU-Unterführung durch den städtischen Bauhof abfräsen und ausbessern zu lassen. Die Fräsarbeiten beginnen am Montag, 17. Juni, um 8 Uhr und werden voraussichtlich bis Mittwoch, 19. Juni, andauern. Eine Vollsperrung erfolgt nicht, es muss laut Stadt aber mit kurzzeitigen Verkehrsbeschränkungen gerechnet werden. Hierfür wird um Verständnis gebeten. red