Ab Montag Vollsperre

Die Rennsteigstraße St 2209 zwischen Kleintettau und Steinbach a. Wald bekommt eine neue Fahrbahn. Hierzu wird die Staatsstraße zwischen Kleintettau (Glashüttenplatz) und der Einmündung der Kreisstraße KC 18 bis 6. September voll gesperrt.

Wie bereits am 4. Juli angekündigt, wird die Rennsteigstraße St 2209 grundlegend erneuert. Der vorhandene Straßenoberbau genügt nicht mehr den heutigen Anforderungen an eine leistungsfähige Straßeninfrastruktur. Die in der Rennsteigregion bewegten Achslasten haben auf der Staatsstraße 2209 in den letzten Jahren ihre Spuren hinterlassen. Die vorhandene Asphaltbefestigung wird bis auf die Tragschicht herausgenommen und durch eine neue, um fünf Zentimeter stärkere Asphaltbefestigung ersetzt.

Die Umleitung

Das Staatliche Bauamt Bamberg beginnt mit den Bauarbeiten zwischen Kleintettau und Steinbach a. Wald am kommenden Montag, 29. Juli. Zur Gewährleistung eines zügigen Baufortschrittes und einer hohen Qualität muss die Staatsstraße 2209 zwischen Kleintettau (Glashüttenplatz) und der Einmündung der Kreisstraße KC 18 für den Verkehr voll gesperrt werden. Der Verkehr auf der B 85 wird von Süden kommend in Rothenkirchen über die Kreisstraße KC 9 Buchbach - Langenau - Schauberg auf die St 2201 in Richtung Alexanderhütte, Kleintettau und Tettau geführt. Aus nördlicher Richtung erfolgt die Umleitung bereits in Probstzella über die L 1098 Zopten - Gräfenthal, weiter auf der L 1150 zur "Kalten Küche" und die L 1152 zur St 2201 Tettau - Alexanderhütte. Die Vollsperrung dauert voraussichtlich bis 6. September.

Die Gesamtkosten der Baumaßnahme belaufen sich auf rund zwei Millionen Euro. Das Staatliche Bauamt Bamberg bittet für die unvermeidbaren Beeinträchtigungen und Verkehrsbehinderungen während der Bauzeit um Nachsicht. red