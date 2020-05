Ab Montag öffnen wieder die Bamberger Rathäuser

Ab dem 4. Mai sind das Bürgerrathaus an Zob, das Rathaus Maxplatz, die Zulassungsstelle in der Moosstraße sowie das Baureferat in der Unteren Sandstraße wieder für den Publikumsverkehr geöffnet. Zwingend erforderlich sind aber eine vorherige Terminvereinbarung sowie das Tragen eines Mund-Nase-Schutzes, teilt die städtische Pressestelle mit. Die Stadtverwaltung bittet alle Bürger um Verständnis, dass diese Schutzmaßnahmen auch weiterhin erforderlich sind. Sicherheitspersonal wird den Zutritt, die "Maskenpflicht" und die Einhaltung der Hygienevorschriften überwachen. Das Rathaus am Maxplatz kann wegen Umbauarbeiten am Haupteingang weiterhin nur durch den Seiteneingang in der Fleischstraße betreten werden.

Bis auf weiteres sind für alle persönlichen Termine in den Rathäusern vorherige Terminvereinbarungen erforderlich. Diese können telefonisch oder per E-Mail erfolgen. Es wird gebeten, den Termin soweit möglich einzeln wahrzunehmen. Die richtigen Ansprechpartner in der Stadtverwaltung können auf der Homepage der Stadtverwaltung (www.stadt.bamberg.de) gefunden werden. Gerne hilft auch die Telefonvermittlung unter 0951/87-0 weiter. Für das Standesamt gilt: Wer vor der Corona-Krise bereits einen Termin vereinbart hat, wendet sich bitte an seine zuständige Ansprechperson, um zu klären, ob der Termin in der damals vorgesehenen Weise stattfinden kann.

"Wir wollen allen Bürgern, die zu uns kommen wollen, auch einen Termin geben. Alle Dienstleistungen werden angeboten. Bitte haben sie Verständnis, dass alle Besucher der Rathäuser einen Mund-Nase-Schutz tragen müssen", betont Oberbürgermeister Andreas Starke (SPD).

Auch innerhalb der Stadtverwaltung gelten weiterhin besondere Schutzmaßnahmen: Generell ist bei allen Beratungen und Besprechungen in den Rathäusern ein Mindestabstand von 1,5 Metern einzuhalten. Wo dies nicht möglich ist, werden besondere Schutzvorrichtungen errichtet, wie zum Beispiel mobile und durchsichtige Schutzwände und Klebepunkte, um den notwendigen Abstand herzustellen. In Bereichen mit Publikumsverkehr werden zusätzliche Desinfektionsmöglichkeiten sowie Flüssigseife und Einmalhandtücher in allen Toiletten und an allen Waschgelegenheiten angebracht.

Im Bürgerrathaus am Zob beantwortet das Team der Stadtwerke montags bis donnerstags von 8 bis 18 Uhr sowie freitags von 8 bis 14 Uhr Fragen rund um die Energieversorgung, den Internetanschluss und die Stadtbusse.

Unter der Rufnummer 0951/774900 können sich Kunden telefonisch beraten lassen oder einen verbindlichen Termin vereinbaren, um ihr Anliegen später persönlich im Rathaus am Zob zu besprechen. red