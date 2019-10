Ab Montag ist die Straße Sternshof gesperrt

Die Ortsstraße Sternshof wird von Montag, 21., bis Mittwoch, 23. Oktober, wegen Kanalsanierungsarbeiten für den Verkehr gesperrt. Die Umleitung erfolgt über die Ortsstraßen Alter Postweg und Am Mühlbach. Des Weiteren wird für die (innere) Bahnhofstraße von Montag, 21., bis Freitag, 25. Oktober, ebenfalls wegen Kanalsanierungsarbeiten eine Einbahnstraßenregelung (in Fahrtrichtung Plan) angeordnet. Die Umleitung für den Verkehr in Richtung der Bundesstraße erfolgt über die Lichtenfelser Straße sowie über die Kulmbacher Straße. red