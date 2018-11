Ab Montag für Pkws frei

Die Straßenbauarbeiten in der Engstelle Steinweg/Marktplatz werden einer Mitteilung der Stadtverwaltung zufolge voraussichtlich bis zum heutigen Samstag so weit fortgeschritten sein, dass der mittlere Bereich zwischen den Wasserrinnen sowie der westliche Seitenstreifen gepflastert und die Fugenverfüllung eingebracht werden kann. Diese soll dann über das Wochenende so weit aushärten, dass ab Montag, 26. November, wieder ein Durchgang für Fußgänger geschaffen werden kann.

Der östliche Seitenstreifen wird ab Montag ausgepflastert. Die Fertigstellung soll bis zum Freitag, 30. November, erfolgen. Ab Montag, 3. Dezember, kann die Durchfahrt dann zumindest für den Pkw-Verkehr wieder freigegeben werden. Eine Woche später, ab Montag, 10. Dezember, kann dann auch wieder eine Belastung durch Lkws zugelassen werden.

Das hat der Mitteilung zufolge auch Auswirkungen auf den Busverkehr. Der Herzo-Bus der Linie 279 muss bis 10. Dezember über die Straße "Zum Flughafen", die "Hans-Sachs-Straße" und die Nutzungstraße umgeleitet werden. Für die Haltestelle "Adlerstraße" bleibt die Ersatzhaltestelle in der Adlerstraße nahe der Einmündung Hirtenbuckstraße in Betrieb. Die Haltestelle "Marktplatz" entfällt bis dahin und muss ab 10. Dezember wegen des "Lebendigen Adventskalenders" auf dem Marktplatz in die Badgasse (Höhe Sparkasse) verlegt werden. red