Ab ins Universum

Zum 46. Mal findet das traditionelle Weihnachtskonzert der Bergmannskapelle Stockheim statt. Das Motto lautet in diesem Jahr: "In zwei Stunden bis ins Universum". Unter der Leitung von Michael Botlik spielt die Bergmannskapelle wie gewohnt am ersten Weihnachtsfeiertag, 25. Dezember, um 19.30 Uhr in der Stockheimer Schulturnhalle auf. Karten im Vorverkauf sind im Rathaus der Gemeinde Stockheim und beim Vorsitzenden Thomas Neubauer erhältlich.

Die knapp 50 Musiker entführen das Publikum mit dem Hauptwerk "Star Wars" in die unendlichen Weiten des Universums - zwischen Klonkrieger und Jedi-Ritter.

Aber auch irdische Klänge sind zu hören: Mit "Die Kraft der Musik", zeigt die Bergmannskapelle, dass es nicht unbedingt außerirdische Mächte braucht - oft lässt sich schon mit Musik viel bewegen. Außerdem laden die Musiker mit dem Stück "In 80 Tagen um die Welt" auf eine elfminütige Weltreise ein.

Halt macht die Bergmannskapelle auch im New York der 1950er Jahre; reist später in "Der Glöckner von Notre Dame" nach Paris und damit noch weiter zurück in der Zeit: bis ins 15. Jahrhundert.

Die Bergmannskapelle Stockheim freut sich auf zahlreiche Besucher aus nah und fern. Getränke und Speisen werden am Konzertabend in der Aula der Grundschule Stockheim angeboten.

Weitere Informationen zur Bergmannskapelle, zum Weihnachtskonzert oder zum Bundesbezirksmusikfest vom 8. bis 10. Mai 2020 in Stockheim sind auf der der neuen Homepage der Bergmannskapelle unter www.bmk-stockheim.de zu finden. red