Ab in die weite Welt

Die Ortsgruppe Wonsees des Fränkische- Schweiz-Vereins lädt am Samstag, 2. November, ab 19.30 Uhr zum Weinabend ein. Veranstaltungsort ist die Tenne, der urige Scheunenboden in der aufwendig restaurierten Marktmühle in Wonsees. Für Unterhaltung wird Tanja Wölfel mit ihrem Bildvortrag sorgen, der gegen 20 Uhr beginnt. Die Kleinhüler Schreinerin hatte sich aufgemacht "vom Kuhkaff in die weite Welt" und war mit dem Rucksack durch Schweden, die Schweiz, Südfrankreich, Irland und weitere europäische Länder gereist. Zwischendurch wird Wölfel einige unterwegs komponierte Lieder auf der Gitarre vortragen. Zum Essen gibt es Zwiebelkuchen und andere Leckereien. alo