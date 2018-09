Ab in die "Unterwelt"

Die Kellerführung führt am kommenden Samstag, 15. September, in die "Unterwelt". Um 13 Uhr ist Treffpunkt in der Schwedenstraße beim Gold-Müller. Die letzte Führung der Denkmalwoche heißt "Lucas Cranach als Europäer". Sie findet statt am Sonntag, 16. September, um 14 Uhr. Treffpunkt dazu ist der Eingang der Fränkische Galerie an der Festung Rosenberg, unter Führung von Alexander Süß. Anmeldung zu beiden Rundgängen unter Telefon 09261/97201 oder 97246. red