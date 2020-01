Ab in die Region Kalabrien

Das nächste Reiseziel des VdK Burgkunstadt führt vom 9. bis 16. Mai an Italiens Stiefelspitze, in die Region Kalabrien. Der Bus geht ab Burgkunstadt bis zum Flughafen Nürnberg. Zielflughafen ist Lamezia Terme. Von dort ist es nicht mehr weit bis zum Hotel. Die Anlage ist ideal für verschiedene Sportarten oder lange Spaziergänge am Strand. Es gibt mehrere Pools. Je nach Lust und Laune können noch Ausflüge dazu gebucht werden. Angeboten werden Trips nach Tropea und Capo Vaticano, Zungi und das Hinterland sowie Scilla und Pizzo, Le Castelle und andere.

Ein ausführliches Reiseprospekt kann bei der VdK-Ortsvorsitzenden Sylvia Heib abgeholt werden. Es sind zwei Doppelzimmer frei geworden. Wer also noch Lust hat mitzukommen, sollte sich bald melden. Anmeldungen sind bei Sylvia Heib (09572/2887 oder sylviaheib@gmail.com) möglich. she