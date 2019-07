Ab in die Freiheit

"Freiheit" - das war das Motto der Absolventen der Mittelschule in Bad Bocklet. Am Donnerstag wurden nach einem gemeinsamen ökumenischen Gottesdienst die Schüler der 9. Klasse mit einer feierlichen und zugleich fröhlichen Veranstaltung in der Schule verabschiedet. Nach der Begrüßung durch Rektor Michael Heyne wurde die Veranstaltung mit zahlreichen Präsentationen der Schüler stimmungsvoll bereichert. Matthias Kleren verabschiedete die Schülerlotsen der Klasse mit einer Urkunde und dem Dank der Verkehrswacht. Er betonte die Wichtigkeit dieses Amtes für die Grundschüler und Gesellschaft und dass es sehr löblich sei, dass Jugendliche so zuverlässig und gewissenhaft ihr Ehrenamt ausführen.

Rektor Heyne betonte in seiner Rede, dass der qualifizierende Mittelschulabschluss nicht selbstverständlich ist und dass vor jedem Erfolg Anstrengung und Schweiß stehen. Ein erfreulich hoher Anteil der Schüler hat dieses Jahr an den freiwilligen Prüfungen teilgenommen und den qualifizierenden Mittelschulabschluss bestanden. Bürgermeister Andreas Sandwall gratulierte den Schülern und sprach ihnen seine Anerkennung aus. Die Schülersprecherin Lena Nöth bedankte sich in ihrer Rede bei den Eltern und Lehrern in witziger und lockerer Art und Weise. Nach der Zeugnisübergabe wurden die besten Absolventen geehrt: Leonie Runkel (1,8), Dustin Rankel (2,0), Lena Krause (2,1), Sophia Hanft (2,1). red