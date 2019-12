"Ab in den Süden" mit Espen Nowacki

Espen Nowackis "Ab in den Süden", eine locker-flockige Schlager-Komödie, gastiert in Coburg am Sonntag, 12. Januar 2020, um 19 Uhr im Kongresshaus Rosengarten. Dabei sind laut Veranstalter die 50 beliebtesten deutschen Schlager und Hits, gesungen von sechs bekannten Musical-Stars, verpackt in eine turbulente Comedy-Musical-Show, zu hören. Die Schlager-Musical-Show schickt ihr Publikum am 12. Januar für zwei Stunden musikalisch in den Urlaub. Der Norweger Espen Nowacki ist in Coburg kein Unbekannter mehr. Und deswegen können sich alle auf sein Unterhaltungsfeuerwerk "Ab in den Süden" freuen. Einlass ist ab 18.30 Uhr. Tickets kosten zwischen 25 und 45 Euro. Karten gibt es in der Geschäftsstelle des Coburger Tageblatts, Hindenburgstraße 3a. red