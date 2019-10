"Ab in den Süden" im Kongresshaus

Der Riesenerfolg kommt am Sonntag, 12. Januar 2020, nach Coburg. Um 19 Uhr beginnt im Kongresshaus Rosengarten Espen Nowackis Musical "Ab in den Süden". Seit drei Jahren ist diese Erfolgsproduktion deutschlandweit auf Tournee. Sechs Musicalstars präsentieren die 50 größten deutschen Hits aus Rock, Pop und Schlager in einer turbulenten Show, heißt es in einer Pressemitteilung des Veranstalters Wacky Productions GmbH. Ein fantastisches Unterhaltungserlebnis erwartet das Publikum mit viel Glamour, Glanz, Humor und einigen Verwechslungen. Drei Paare, die unterschiedlicher nicht sein könnten, treffen im Ferienhotel an Italiens Mittelmeerküste aufeinander und sorgen mit ihren Flirts, Launen und liebenswerten menschlichen Dramen für einige Verwirrung und Kuriositäten. Das ist die Geschichte, um die sich rund 50 deutsche Hits aus den vergangenen 60 Jahren ranken. Klassiker wie "Anita", "Er gehört zu mir" oder "Major Tom" verbinden sich gekonnt mit einer turbulenten Story. Der Vorverkauf hat bereits begonnen. Karten zu 25 bis 45 Euro gibt es in der Geschäftsstelle des Coburger Tageblatts, Hindenburgstraße 3 a. red