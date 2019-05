Ab in den Rudufersee

Die Badesaison am Rudufersee ist eröffnet. sie dauert bis 15. September. Der Eintritt ist frei. Die Nutzung des Freizeitgeländes ist durch eine Satzung geregelt, die am Parkplatz aushängt. Es wird darauf hingewiesen, dass das Parken auf den Parkplätzen am Rudufersee kostenpflichtig ist. Für Zelter/Nächtiger besteht die Möglichkeit, einen Parkausweis im Rathaus der Gemeinde Michelau zu erwerben. Das Zelten/Nächtigen, auch im Wohnmobil, und Feste bedürfen einer Genehmigung. Antragstellung auf www.gemeinde-michelau.de. red