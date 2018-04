Ab in den Garten mit dem OGV Ebern

Auf der Jahresversammlung des Obst- und Gartenbauvereins Ebern ließ Vorsitzende Birgit Baier das Jahr 2017 mit Bildern untermalt Revue passieren. Finanziell steht der Verein auf gesunden Füßen.

Der obligatorische Winterschnitt an Obstgehölzen wurde heuer bereits durchgeführt. Der Verein nimmt am Festzug zum Vereinsjubiläum der Fleisch- und Wurstfreunde Ebern-Heubach am Sonntag, 15. April, teil. Treffpunkt für den Abmarsch ist der Ortseingang Heubach von Sandhof kommend, los geht es um 14 Uhr.

Wer am Mittwoch, 2. Mai, mit zur Pralinenmanufatur Storath in Stübig möchte, sollte sich umgehend bei der Vorsitzenden anmelden. In diesem Jahr findet der Tag der offenen Gartentür für den Landkreis Haßberge am 24. Juni in Fatschenbrunn statt.

Die Vereinsfahrt führt am 21. Juli nach Würzburg. Der Besuch der Landesgartenschau und eine Führung im Residenzkeller in Würzburg stehen auf dem Programm. Anmeldung ist möglich bei der Vorsitzenden unter Telefonnummer 09531/8936 oder 0157/320 37 550.



Hübsch in den Herbst

Am 22. September präsentiert der Verein einen Dekorations-Termin mit Henriette Dornberger: Bei Floristin Julia Welsch in Unterpreppach geht es um einen "Korb voll Blumen und Früchten" für den Herbst. Zum Besuch des Apfelfestes mit Obstsortenschau am 14. Oktober am Marktplatz in Ebern wird ebenfalls eingeladen. Das Jahr schließt wieder mit dem Dienst an der Weihnachtskrippe.



Mit dem Kreisverband

Die Vorsitzende wies aber auch auf Veranstaltungen auf Kreisebene hin: Am 15. Juni findet ein Spaziergang durch Königsberg, am 16. August ein Besuch der Dahlienblüte in Ibind sowie am 5. Oktober eine Veranstaltung über Apfelsorten im Hausgarten statt. Anmeldungen sind nötig. Außerdem findet auf Kreisebene ein Wettbewerb "Natur im Garten" statt. Fünf Gärten aus Ebern nahmen letztes Jahr teil. Vorschläge nehmen Baier und die Fachberatung am Landratsamt entgegen.

Der Obst- und Gartenbauverein Ebern bietet seinen Mitgliedern eine Sammelbestellung der Eintrittskarten zur Landesgartenschau Würzburg an. Meldungen nimmt auch hier die Vorsitzende entgegen. Weiter weist Baier auf den Nachlass beim Eintritt hin, den die Familie Rotenhan Mitgliedern von Gartenbauvereinen gewähre.

Kreisfachberater Guntram Ulsamer vom Landratsamt Haßberge stellte das Schwerpunktthema 2018 vor: Natur im Garten. Bereits heute pflegen viele Gartenbesitzer ihre Wohlfühloase vor der Haustüre ohne Pestizide, ohne chemisch-synthetische Düngemittel und ohne Torf. In den Gärten sind oft viele attraktive Naturgartenelemente wie Blumenwiesen, Nützlingshotels, Wildgehölze und Trockensteinmauern zu finden.

Ein Komposthaufen schließt den Nährstoffkreislauf im Garten, ebenso die Regenwassernutzung. Doch nicht nur ein modernes Insektenhotel, sondern einfache Strauchschnitt- oder Altholzhaufen, ein morscher Baum sowie Nistkästen helfen den Nützlingen, den biologischen Pflanzenschutz im Garten zu übernehmen.



In Wohn- und Nutzgarten

Bodenbedeckung mit organischem Material wie Rasenschnitt, Häckselgut, Laub und Stroh hat eine positive Wirkung auf den Boden. Gemüse- und Kräutergärten tragen zur eigenen Gesundheit bei. Ulsamer stellte mit umfangreichem Bildmaterial die genannten Kriterien in Nutzgärten und ebenso in Wohngartenflächen vor. red