Ab heute wieder frei

Die Sanierungsmaßnahmen in der Kronacher Pfählangerstraße nähern sich ihrem Abschluss. Im Laufe des heutigen Freitags soll die Straße für den Verkehr wieder freigegeben werden, wurde im Rahmen einer Baustellenbegehung durch Bürgermeister Wolfgang Beiergrößlein, Bauhofleiter Marco Deuerling und Stadtwerkeleiter Jochen Löffler deutlich. Dann stehen auch alle Parkplätze im Umgriff der Baustelle den Verkehrsteilnehmern wieder zur Verfügung.

Seit Anfang November hat die Geroldsgrüner Asphaltbaufirma Schill & Geiger im Auftrag der Stadtwerke in der Pfählangerstraße im Bereich des Siegmund-Loewe-Platzes Arbeiten am schadhaften Plattenbelag durchgeführt. Das rund 100 000 Euro teure Sanierungsprojekt gestaltete sich vor allem aufgrund des mangelhaften Straßenunterbaus deutlich aufwändiger und kostenintensiver als ursprünglich gedacht, teilte die Stadt Kronach mit. Es musste erst ein neuer Frostschutzunterbau eingebracht werden, bevor die Gehwegbereiche gepflastert und die Fahrbahn in Asphaltbauweise wiederhergestellt werden konnten.

Installiert wurden auch zwei Pflasterschwellen, die die Verkehrsteilnehmer zu einer angemessenen Fahrweise in diesem verkehrsberuhigten Bereich anhalten sollen. red