Thulba vor 16 Stunden

Ab Herbst Kurs Ganzkörpertraining

Der 1. FC 1924 Frankonia Thulba bietet wieder den Kurs "Haltung und Bewegung durch Ganzkörpertraining" an. Er umfasst zehn Einheiten. Beginn ist am Mittwoch, 11. September, von 18.30 bis 19.30 Uhr. In...