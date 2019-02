Ab Freitag Vorverkauf für Lesung mit Belli und Grupo Sal

Grupo Sal bringt Gioconda Belli nach Europa. Die berühmte nicaraguanische Schriftstellerin und Lyrikerin will sich gemeinsam mit Grupo Sal für Gerechtigkeit in ihrem Heimatland einsetzen und die Öffentlichkeit für die hochbrisante aktuelle Situation in Nicaragua sensibilisieren, heißt es in einer Pressemitteilung.

Die Lesung findet statt am Donnerstag, 28. März, um 19.30 Uhr im "Kreuz+Quer"-Haus der Neustädter Kirche in Erlangen am Bohlenplatz 1.

Ausgelöst durch Proteste gegen eine geplante Reform der Sozialversicherung hat sich die Lage in Nicaragua seit April 2018 zugespitzt. Im gesamten Land sind bei massiven Demonstrationen und gewalttätigen Auseinandersetzungen Hunderte Menschen getötet worden.

Selbstbewusst und mit klarem Blick spricht Gioconda Belli über diese Situation und will die Notwendigkeit des Handelns aufzeigen. Im Wechselspiel mit den gesprochenen Beiträgen entfacht das Grupo-Sal-Duo, Aníbal Civilotti und Fernando Dias Costa, mit seiner Musik unglaubliche Lebensfreude, Kraft und Hoffnung.

Es handelt sich um eine Gemeinschaftsveranstaltung des Büros für Chancengleichheit und Vielfalt/Internationale Beziehungen der Stadt Erlangen mit dem Dritte-Welt-Laden Erlangen in Kooperation mit Bildung Evangelisch, der Volkshochschule Erlangen sowie dem Verein Städtepartnerschaft Erlangen-San Carlos.

Der Kartenvorverkauf startet am Freitag, 1. März, im Dritte-Welt-Laden Erlangen am Neustädter Kirchenplatz 7. Zudem gibt es ein begrenztes Kartenkontingent online über die VHS Erlangen zu buchen (keine Ermäßigung). red