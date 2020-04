Ab 4. Mai wieder in der Kirche

Die Evangelisch-Lutherische Kirche in Bayern hat eine gute Nachricht für alle Gläubigen, die gerne Gottesdienste besuchen: Ab 4. Mai sollen wieder öffentliche Gottesdienste möglich sein - unter strengen Auflagen. Eine entsprechende Ankündigung kam am Freitag von Staatskanzleichef Florian Herrmann. "Ich freue mich, dass wir bald wieder in unseren Kirchen zum Gottesdienst zusammenkommen können. Die Gemeinschaft und die Musik in den vertrauten Kirchen haben viele in diesen Wochen schmerzhaft vermisst", sagte der bayerische Landesbischof und EKD-Ratsvorsitzende Heinrich Bedford-Strohm in einer ersten Reaktion. "Gleichzeitig dürfen wir jedoch die Gefahr der Ansteckung nicht aus den Augen verlieren. Gerade für ältere Menschen kann eine Ansteckung gravierende gesundheitliche Folgen haben", so der Landesbischof in einer Pressemitteilung. Darum habe man im Landeskirchenrat in engem Austausch mit den Regionen ein detailliertes Schutzkonzept entwickelt, das sich derzeit noch in letzten Absprachen mit der Staatskanzlei befinde. red