Ab 25. März: Postfiliale schließt

Die Postfiliale in der Jahnstraße in Garitz wird ab 25. März geschlossen. Zur Postfiliale gehören auch eine Zweigstelle der Textilpflegefirma Drilling und der Michl-Müller-Fanshop. Ein Zettel an der Eingangstür weist darauf hin, dass ab 1. April Nachmieter gesucht werden. An gleicher Stelle ist auch nachzulesen, dass diese Nachmieter die Postfiliale weiterführen könnten. Zu weiteren Auskünften waren die Ladenbesitzer nicht bereit. Foto: Ellen Mützel