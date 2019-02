Ab 1. März gibt es Knöllchen in der Langen Straße

Ab dem 1. März gibt es beim Parken in der Langen Straße gebührenpflichtige Knöllchen. Der vom Umweltsenat im Sommer beschlossene Schritt zur Neuordnung der Verkehrssituation in der Langen Straße wurde bereits zum 1. Dezember umgesetzt, teilt die städtische Pressestelle aus dem Rathaus mit.

Wesentliche Änderung zwischen Schönleinsplatz und der Fußgängerquerung am Obstmarkt: Die bereits festgelegte "Tempo-20-Zone" wird gleichzeitig zur "Halteverbotszone". Bisher wurden dort jedoch keine Strafzettel verteilt, sondern nur freundliche Ermahnungen und der Hinweis, dass in Parkhäusern das Parken in der ersten Stunde kostenlos ist. Ab dem 1. März wird die "Haltverbotszone" nun "scharf gestellt". Der Parküberwachungsdienst wird in dem Bereich nun die Einhaltung der neuen Regelung verstärkt überwachen und auch kostenpflichtige Strafzettel verteilen.

14 Kurzzeitstellplätze entfallen

Durch das Halteverbot sind in diesem Bereich der Lange Straße 14 Kurzzeitstellplätze entfallen. Für den Lieferverkehr gibt es ausgewiesene Flächen "Liefern/Halten", so auf Höhe "Quartier an den Stadtmauern" sowie zwischen den Hausnummern Lange Straße 48 bis 28. Dort gilt ein eingeschränktes Halteverbot. Zulässig ist damit auch das Ein- und Aussteigen bzw. zügiges Be- und Entladen uneingeschränkt. Unverändert ist auch ein Behindertenparkplatz auf Höhe der Generalsgasse ausgewiesen. Die Alternative der Stadt: eine Stunde lang kostenlos Parken in vier innerstädtischen Parkeinrichtungen.

Oberbürgermeister Andreas Starke (SPD) zur Neuregelung: "Wir wollen die Einkaufsstadt stärken und gleichzeitig die Aufenthaltsqualität in der Langen Straße verbessern. Außerdem müssen Busse, Radfahrer, Autos, Fußgänger und individuell anreisende Hotelgäste unter einen Hut gebracht werden. Wenn Parkplätze wegfallen, dürfen wir die Einzelhändler nicht im Regen stehen lassen. Deswegen unser Angebot, in zentraler Lage eine Stunde kostenlos zu parken." red