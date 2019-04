A7 wegen Brückenabbruch nachts gesperrt

Aufgrund des Abbruchs der Forstwegüberführung "Pelzkappe" bei Schondra muss zwischen den Anschlussstellen Bad Brückenau/Wildflecken und Bad Kissingen/Oberthulba in der Nacht von Dienstag, 16. April, ab 21 Uhr, bis Mittwoch, 17. April, 6 Uhr in beiden Fahrtrichtungen eine Vollsperrung eingerichtet werden. Dies teilt die Autobahndirektion Nordbayern mit.

Neue Forstwegüberführung

Die Autobahndirektion erneuert im Zeitraum von April bis Dezember 2019 die Forstwegüberführung "Pelzkappe" bei Schondra. Der dafür erforderliche Abbruch des Bestandsbauwerkes erfolgt in der Nacht auf Mittwoch.

Die Umleitung in Fahrtrichtung Ulm erfolgt in diesem Zeitraum über die Bedarfsumleitung U 56, in Fahrtrichtung Fulda über die Bedarfsumleitung U 61a.

Rastanlagen gesperrt

Die sich im Bereich der Vollsperrung befindlichen Tank- und Rastanlagen Rhön Ost und West werden im oben genannten Zeitraum ebenfalls gesperrt. Das Auf- und Abfahren von und zu den Tank- und Rastanlagen ist während der Vollsperrung nicht möglich.

Nutzer der Tank- und Rastanlagen werden rechtzeitig mit Hinweistafeln auf die Sperrung hingewiesen.

Weg unterbrochen

Die Erneuerung der Forstwegüberführung erfordert außerdem die Unterbrechung der Wegeverbindung zwischen Schönderling und Singenrain für die Dauer des Neubaus.

Die Möglichkeit, die A 7 während der Bauzeit zu queren, besteht circa 1,5 Kilometer nördlich der Baustelle, über die Kreisstraße KG 34.

Für Wanderer und Radfahrer gibt es eine weitere Querungsmöglichkeit circa 1,5 Kilometer südlich der Baustelle über eine dort befindliche Forstwegüberführung. red