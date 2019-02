"A weng" kann "a weng" mehr sei als "a weng"

Wos bedaidn des bei uns in Franken, des "a weng"? "A weng" kann "weng" sei, "a weng", des is a bissla - obber eichendli is "a weng" doch fast goär niggs. Obber "a weng" kann kann aa alles und arch vill sei!

Ieberlechd amoll, wie ofd iä des Werdla "a weng" gebraugn dud! In der Frieh, wennsd aufschdehsd, bisd nu "a weng" müd und villeichd nu a "a weng" grandi. Noch brummsd "a weng" und wenn der nu "a weng" wos weh dud, dann wassd, däsd nu "a weng" leben dusd. Dann dusd die "a weng" ohwaschn und "a weng" an Kaffee dringn.

Dernooch gehen die ann "a weng" auf Ärberd und die annern, vor alln die Weibsbilder, "a weng" nei ins Schdeedla, hald "a weng" rumgoggern odder "a weng" schobbn, wie däs moderna Eikaafn heid haaßn dud. Obber zervor gengas nu "a weng" auf ihrer Bank und hulln "a weng" a Geld.

Am Sundooch genga die Mannsbilder - wenns nu "a weng" a Daschen-Geld ham -"a weng" auf Friehschobbn nei in ihrer Lieblingswärdschafd, walls do immer "a weng" a scheens bleeds Gwaaf gibd und walls immer "a weng" wos Neis erfoärn. Und wenns dann hamm kumma, manchsmoll "a weng" schbeed, dann is die Mudder "a weng" grandi und schennd "a weng", wall des Essn scho "a weng" zerkochd is, des Fleisch "a weng" zam-gschnorrd, die Soß "a weng" salzi, und die Kleeß "a weng" zerkochd.

Dann dud der Vadder aa "a weng" schendn und wall er nooch seine drei, vier Seidla "a weng" müd is, lechd er sich "a weng" hie und machd "a weng" a Niggerla. Dernooch gehen die an "a weng" aufn Fußballblads oder mid der Familie und a boär Freind "a weng" schbaziern. Doo wird dann meisd "a weng" eikehrd und a weng Brodzeid gmachd odder gveschberd. "A weng" a Bresssagg, a Schingn odder "a weng" a Schdadtworschd genga immer. Obber du mussd hald wissen, wusd hiegehsd, sonsd grichsd in manche Lokale "a weng weng" füä dein Geld.

Wennsd dann nooch den Schbaziergang abnds ham kummsd, bisd "a weng" müd. Dann legsd dich "a weng" auf dein Schäslong odder auf dei Kanapee und schausd nu "a weng" nei dein Fernseher und dann hosd du aa manchsmoll nu "a weng" an Glusderer auf "a weng" wos Guds, auf "a weng" wos Süßs odder goär "a weng" auf deiner Bärbl.

Und dann sinniersd du drieber nooch, däss "a weng" eichendli doch wergli fasd goär niggs is. Und wennsd du dann fasd scho "a weng" eigschloofn bisd und dei Maadla mid seine 18 Joär hamkummd und dir "a weng" wos nei dein Oä flüsdern dud, dann bisd du nedd neer "a weng" munder, sondern ganzergoär, wall die Klaa dir gsochd hodd: "Babba, ich maan ich bin ,a weng‘ schwanger." Und dann wassd du, däss "a weng" scho "a weng" mehr sei kann als neer "a weng".