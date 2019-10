"A schöna Leich" in der Kapelle

Nach den großen Erfolgen in den letzten Jahren findet auch 2019 wieder "A schöna Leich" in der Gönningerkapelle statt. Schauplatz ist die sonst für die Öffentlichkeit nicht zugängliche barocke Friedhofskapelle am alten Friedhofseingang in der Siechenstraße. Mitglieder der Gangolfer Kreuzgangspiele um Michael Kerling, Johannes Jungkunst und Norbert Krines lesen nachdenkliche, kuriose und kabarettistische Texte zum Thema Tod, Vergänglichkeit und Sterben. Für die musikalische Umrahmung sorgt wieder das Bläserensemble Brasserie.

In diesem Jahr widmet sich das Veranstaltungskonzept "A schöna Leich" unter anderem den letzten Wünschen Sterbender. Als Gast wird der Malteser Hilfsdienst die Erfüllung von Herzenswünschen schwerstkranker und sterbender Menschen durch seinen neu ausgestatteten Herzenswunschkrankenwagen vorstellen.

Leichenschmaus inklusive

Der zweite Teil der Veranstaltung findet wieder im Pfarrheim St. Otto neben der Gönningerkapelle statt. Dort erwartet das Publikum der traditionelle Leichenschmaus aus Krenfleisch und Klößen. Für Getränke ist ebenfalls gesorgt. Ein Sketch rund um das Thema Sterben und Erben sorgt für kurzweilige Unterhaltung.

Passend zur Jahreszeit rund um den Totensonntag, Allerheiligen und Allerseelen beginnen die Veranstaltungen am Samstag, 26. Oktober, Donnerstag, 31. Oktober, und Samstag, 2. November, jeweils um 18.30 Uhr in der Gönningerkapelle.

Karten sind bei Betten Friedrich, Obere Königstraße 43, Tel. 0951/27578, erhältlich. Die Erlöse der Veranstaltungen sind für die Erfüllung von Herzenswünschen durch den Malteser Hilfsdienst bestimmt. Die Veranstalter empfehlen warme Kleidung, da die 1768 nach dem Vorbild der Gnadenkapelle in Einsiedeln fertiggestellte Gönningerkapelle nicht beheizbar ist. red