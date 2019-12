A-Junioren spielen um den Titel

Während die C- und D-Junioren am Wochenende noch jeweils eine Vorrundengruppe zur Hallenkreismeisterschaft in der Kronacher Dreifachturnhalle ausspielen, ermitteln die A-Junioren am heutigen Samstag in Bad Rodach bereits ihren Hallenkreismeister. Ebenfalls heute steigen die E-Junioren in Kronach mit einer Vorrunde in ihr Turnier ein.

A-Junioren

Mit der JFG Grün-Weiß Frankenwald und der (SG) TSV Neukenroth nehmen zwei Mannschaften aus dem Landkreis Kronach am heutigen Samstag an der Endrunde der A-Junioren in Bad Rodach teil. In den beiden Fünfergruppen spielen sie zunächst um den Einzug ins Halbfinale, danach geht es in den Finalspielen um den Kreistitel und den dritten Platz. Die drei bestplatzierten Mannschaften nehmen zusammen mit dem Ausrichter TSV Staffelstein an der Bezirksmeisterschaft am Samstag, 12. Januar, teil. Die ersten Spiele: Gruppe 1: FC Bad Rodach - JFG GW Frankenwald (11 Uhr), (SG) TSV Meeder - JFG Rödental (11.30 Uhr), JFG Kunstadt-Obermain - FC Bad Rodach (12 Uhr). Gruppe 2: (SG) Fortuna Neuses - FC Coburg (11.15 Uhr), (SG) TV Ebern - (SG) FC Haarbrücken (11.45 Uhr), (SG) TSV Neukenroth - (SG) FC Fortuna Neuses (12.15 Uhr). Zeit und Ort: Samstag, 21. Dezember, in der Bayernhalle Bad Rodach.

C-Junioren

Die JFG Oberes Rodachtal und die (SG) TSV Küps haben sich bereits nach der ersten Kronacher Vorrunde für die Endrunde am Samstag, 11. Januar, in Rödental qualifiziert. In der zweiten Kronacher Gruppe wollen ihnen nun sechs Teams folgen, doch nur zwei qualifizieren sich für die Endrunde. Die ersten Spiele: (SG) TSV Weißenbrunn - (SG) FC Unter-/Oberrodach (15 Uhr), JFG GW Frankenwald - FC Stockheim (15.13 Uhr), JFG Rennsteig - JFG Kunstadt-Obermain (15.26 Uhr). Zeit und Ort: Samstag, 21. Dezember, in der Dreifachturnhalle Kronach.

D-Junioren

Aus der ersten Kronacher Vorrundengruppe hat nur die (SG) FC Mitwitz den Sprung in die Endrunde am Sonntag, 19. Januar, in Bad Staffelstein geschafft. Am kommenden Sonntag kämpfen sechs Mannschaften noch um die zwei letzten freien Endrundenplätze. Die ersten Spiele: JFG Rennsteig - (SG) TSV Neukenroth (13 Uhr), JFG GW Frankenwald - (SG) FC Unter-/Oberrodach (13.13 Uhr), DJK/TSV Rödental - JFG Kunstadt-Obermain (13.26 Uhr). Zeit und Ort: Sonntag, 22. Dezember, in der Dreifachturnhalle Kronach.

E-Junioren

In insgesamt fünf Vorrundengruppen kämpfen die E-Junioren um die Teilnahme an der Endrunde am Samstag, 15. Februar, in der Dreifachturnhalle. Den Anfang macht am heutigen Samstag die Kronacher Gruppe. Später steigen auch noch der SSV Ober-/Unterlangenstadt (Gruppe Neustadt 1, 1. Februar) sowie der FC Stockheim und die (SG) TSV Neukenroth (Gruppe Neustadt 2, 1. Februar) in das Turnier ein.

Aus jeder Vorrundengruppe qualifizieren sich die besten zwei Mannschaften für die nächste Runde. red Die ersten Spiele: FC Unter/Oberrodach - (SG) SV Gifting (12 Uhr), SV Steinwiesen - TSV Küps (12.12 Uhr), (SG) FC Wallenfels - FC Kronach (12.24 Uhr). Zeit und Ort: Samstag, 21. Dezember, in der Dreifachturnhalle Kronach.