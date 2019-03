Ebern vor 18 Stunden

Handball

A-Jugend des TVE zu Hause

Am Sonntag (14 Uhr) haben die A-Jugendhandballer des TV Ebern ihr letztes Spiel in dieser Saison der Bezirksoberliga. Sie erwarten den TV Münchberg (7.) in der Dreifachturnhalle. Nach dem 32:33 zuletz...