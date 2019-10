A-Jugend des HSC Coburg glückt nach holprigem Start ein Auswärtssieg

Nach Anlaufschwierigkeiten gewannen die A-Jugend des HSC 2000 Coburg verdient ihr Bayernligaspiel beim TV Marktsteft mit 30:25.

A-Jugend Bayernliga

TV Marktsteft - HSC Coburg 25:30 (12:14)

Von der ersten Spielminute an wirkten die Coburger Jungs verunsichert, das lag vermutlich auch am Harzverbot in der Halle. Der Ball klebte nicht wie gewohnt an den Fingern und mehrere Wurfversuche verfehlten das Ziel deutlich. Es hat aber sicherlich auch an der kämpferischen Einstellung der A-Jugendlichen aus Marktsteft gelegen, die ihren ersten Auftritt vor eigenem Publikum unbedingt erfolgreich gestalten wollten. So stand es nach wenigen Spielminuten 4:1 für die Hausherren.

Die Vestestädter kamen dann aber immer besser ins Spiel und schafften trotz zeitweise doppelter Unterzahl einen 6:0-Lauf. In dieser Phase parierte der Coburger Keeper auch drei Strafwürfe in Folge. Beim Spielstand von 14:12 wurden die Seiten gewechselt.

Im zweiten Abschnitt konnten sich die Gäste zunächst nicht weiter absetzen, dann aber stellte der Coburger Trainer Margots Valkovskis die Abwehr auf eine 5:1-Formation um. Nun folgte die spielentscheidenden Minuten. Die HSC-Youngsters erkämpften sich nun mehrfach mit energischem Einsatz den Ball und konnten mit schnellen Gegenstößen den knappen Vorsprung ausbauen.

HSC 2000 Coburg: Mark Roschlau / Finn Knauer, Vincent Plötz - Jan Brüning-Wolter (4), Felix Dettentaler (6), Leon Kessel (2), Julian Mielenhausen (1), Luis Neumann (1), Nils Berghold(1), Janis Pavels Valkovskis (4), Rick Harder (6), Jonas Ratschker (5). sk