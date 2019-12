Auch in diesem Jahr findet wieder die Fränkische Weihnacht der Arbeitsgemeinschaft Fränkische Volksmusik Bezirk Oberfranken und des Bayerischen Landesvereins für Heimatpflege statt. Hierzu lädt die Pfarrgemeinde und die Musikvereinigung am Mittwoch, 11. Dezember, um 19 Uhr in die Pfarrkirche Maria Verkündigung ein. Die Weihnachtsgeschichte "A heller Stern in dunkler Nocht" von Hans-Dieter Ruß wird untermalt von der Musikvereinigung und der Volksmusikgruppe "Kemmärä Kuckuck". Stimmunsvoll spiegeln die fränkischen Lieder und Musikstücke die komplette Weihnachtsgeschichte wider. red