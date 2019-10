A-cappella-Chor singt in St. Nikolaus

Der A-cappella-Chor Baiersdorf singt am Sonntag, 20. Oktober, um 19 Uhr im Rahmen der 285. Orgelvesper in St. Nikolaus in Baiersdorf Chorsätze aus der Renaissance, der Romantik und von zeitgenössischen Komponisten. Im Mittelpunkt steht die Missa Sanctissimae Trinitatis in F, op. 117 von Joseph Gabriel Rheinberger. Bei einigen Liedern wird der Chor von Tobias Studer am Piano begleitet. Die musikalische Leitung des Konzerts liegt in den Händen von Detlef Fingerhut. Der Eintritt für die Orgelvesper ist frei, Spenden sind aber gern gesehen. red