A 73 wird saniert

Die Autobahndirektion Nordbayern lässt den stark geschädigten Fahrbahnbelag auf der A 73 entlang der Anschlussstelle Bamberg-Süd in Fahrtrichtung Nürnberg erneuern. Hierfür wird eine teilweise Sperrung der Anschlussstelle in den beiden Nächten von Montag, 23. April, bis Dienstag, 24. April, und von Mittwoch, 25. April, bis Donnerstag, 26. April, erforderlich. Die Sperrung erfolgt laut Mitteilung jeweils von 19 bis 6 Uhr. Tagsüber ist die Anschlussstelle befahrbar. Die Ausfahrt in Fahrtrichtung Nürnberg ist lediglich in der Nacht von Montag auf Dienstag gesperrt, die Einfahrt in Fahrtrichtung Nürnberg nur in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Die Verkehrsteilnehmer werden gebeten, auf die benachbarten Anschlussstellen auszuweichen und die Umleitungen zu beachten. red