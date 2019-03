A 70: Sanierung im Bereich der Anschlussstellen Scheßlitz und Roßdorf am Berg

Im Zuge der Fahrbahnerneuerung der A 70 beginnen am kommenden Montag die Bauarbeiten zwischen den Anschlussstellen Scheßlitz und Roßdorf am Berg in Fahrtrichtung Bamberg. Die Maßnahme wird voraussichtlich bis Mitte August dauern, teilt die Autobahndirektion Nordbayern mit.

Begonnen wird mit der Sanierung der Würgauer Hangbrücke. Dort wird ab dem 18. März in Fahrtrichtung Bamberg die Fahrbahn auf eine Fahrspur eingeengt. Auf der Fahrbahn in Richtung Bayreuth sind bis Ende April keine Verkehrsbeschränkungen vorgesehen.

Ab dem 29. April wird eine Baustellenverkehrsführung eingerichtet, die sich westlich der Anschlussstelle Scheßlitz bis östlich der Anschlussstelle Roßdorf am Berg erstreckt. Die Richtungsfahrbahn Bamberg wird dann komplett für den Verkehr gesperrt. Auf der Richtungsfahrbahn Bayreuth werden drei Fahrstreifen eingerichtet, wobei zwei in Fahrtrichtung Bayreuth und ein Fahrstreifen in Fahrtrichtung Bamberg den Verkehrsteilnehmern zur Verfügung stehen.

An der Anschlussstelle Roßdorf am Berg wird der Ausfahrtsast aus Richtung Bayreuth ab 29. April bis zum Ende der gesamten Bauzeit gesperrt. Die Verkehrsteilnehmer werden gebeten, auf die benachbarten Anschlussstellen auszuweichen und die Umleitungsempfehlungen vor Ort zu beachten. Die künftig zusätzlich erforderlichen kurzzeitigen Sperrungen der beiden Anschlussstellen Scheßlitz und Roßdorf am Berg werden rechtzeitig bekanntgegeben.

Nutzungsdauer überschritten

Nach über 20 Jahren unter Verkehr hat der Fahrbahnbelag zwischen den Anschlussstellen Scheßlitz und Roßdorf seine prognostizierte Nutzungsdauer bereits deutlich überschritten, heißt es in der Mitteilung. Die Fahrbahnen des sieben Kilometer langen Streckenabschnitts weisen mittlerweile großflächige Netzrisse und Schadstellen auf, wodurch sowohl die Substanz der Fahrbahndecke stark geschädigt ist als auch die Gebrauchseigenschaften der Fahrbahndecke nicht mehr optimal sind. Bereits mehrmals mussten in den vergangenen Jahren provisorische Ausbesserungsarbeiten durchgeführt werden.

Im Zuge der Maßnahme werden die beiden oberen Lagen des Asphalts erneuert. In Teilbereichen sind Verbesserungen der Querneigung und Sanierungen der Entwässerungseinrichtungen geplant, die einen tieferen Eingriff in den Straßenaufbau erfordern.

Auch Brücken werden saniert

Gleichzeitig werden alle im Erhaltungsabschnitt liegenden Brückenbauwerke instand gesetzt. Ein weiterer Bestandteil der Baumaßnahme ist die Erneuerung der Schutzeinrichtungen im Mittel- und an den Seitenstreifen. Diese werden dadurch auf den neuesten Stand der Technik gebracht und somit wird auch die passive Sicherheit auf dem Autobahnabschnitt entscheidend erhöht.

Um die Bauzeit möglichst kurz zu halten und den Verkehr möglichst wenig zu beeinträchtigen, sind die Baufirmen beauftragt, von Montag bis Samstag unter Ausnutzung der Tageshelligkeit zu arbeiten. Die Verkehrsteilnehmer bittet die Autobahndirektion um Verständnis für die Verkehrsbehinderungen und um erhöhte Aufmerksamkeit im Baustellenbereich. red