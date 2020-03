A 3 wird nachts gesperrt

Die Autobahndirektion Nordbayern wird von Freitag, 13. März, bis Montag, 16. März, in Nachtarbeit das Kreuzungsbauwerk der A 73 über die A 3 über der Fahrbahn in Fahrtrichtung Würzburg abbrechen. Dafür muss jeweils von 22 bis etwa 6 Uhr die A 3 in Fahrtrichtung Würzburg für den Verkehr gesperrt werden, heißt es in einer Pressemitteilung.

Umleitung bis Frauenaurach

Verkehrsteilnehmer, die auf der A 3 von Regensburg kommend in Fahrtrichtung Würzburg fahren, sowie Verkehrsteilnehmer, welche von der A 73 in Richtung Würzburg wollen, werden über die Anschlussstelle Erlangen-Bruck der A 73 über die ausgewiesenen Umleitungsstrecke U1 an der Anschlussstelle Erlangen-Frauenaurach auf die A 3 geleitet. Am darauffolgenden Wochenende wird der zweite Teil des Kreuzungsbauwerks über der Richtungsfahrbahn Regensburg abgebrochen. Hierdurch wird es erneut zu Einschränkungen des Verkehrs kommen. Für die auftretenden Behinderungen bittet die Autobahndirektion Nordbayern alle betroffenen Verkehrsteilnehmer um Verständnis sowie um erhöhte Vorsicht im Baustellenbereich. red