Goldfluss?!

Jeden Mittwoch können alle mitraten auf der Facebookseite von gemeinde.inFranken.de. Gesucht wird immer der Name einer Gemeinde in Franken - anhand eines Rätselbildes!



Lösung

Die richtige Lösung des Rätsels von Donnerstag, den 20. Juni 2018 ist GOLDBACH. Der unterfränkische Markt liegt im Landkreis Aschaffenburg. Den Namen hat die Gemeinde vom gleichnamigen Goldbach, der der Aschaff heute bei Aschaffenburg zufließt. Im Volksmund wird der Ort auch Gollwich genannt. Am 8. Juni feierte Goldbach 800 jähriges Jubiläum mit einem großen Fest und der Aktion "Plant-for-planet", bei der neue Bäume in Goldbach gepflanzt werden sollen. Zudem gab es einen großen Festakt, einen Staffellauf und ein Feuerwerk.



Gewinner

39 Personen haben mitgerätselt und alle lagen richtig. Unter den richtigen Lösungen wurde der Gewinner ausgelost: Nutzerin "Antje Wohlfahrt" hat die gemeinde.inFranken.de -Einkaufstasche gewonnen. Herzlichen Glückwunsch! Die Gewinnerin möge ihre Adresse bitte in einer persönlichen Nachricht bei Facebook an gemeinde.inFranken.de schicken, damit der Gewinn zugesendet werden kann.