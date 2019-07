99 Luftballons auf die Reise geschickt

Beim Sommerfest der Kindertagesstätte im Schmiedswäldla präsentierten die Jüngsten der Gemeinde ein buntes Programm unter dem Titel "Kita-Festival". Die Kinder hatten seit Wochen in ihren Gruppen zusammen mit ihren Betreuerinnen verschiedene Lieder und Tänze einstudiert und stellten diese nun eindrucksvoll ihren Eltern, Großeltern und Angehörigen vor. Unter anderem gab es einen Tanz zum spanischen Hit "Veo Veo", der seit Jahrzehnten in südlichen Urlaubsländern bei Kinderanimationen gespielt wird. Zu Hits wie "Ab in den Süden", "Mambo" oder Nenas "99 Luftballons" gab es weitere Tanzvorführungen - und für die Darbietungen reichlich Applaus. Anschließend konnten sich die Kinder an zahlreichen Spielstationen austoben. Bei einer Tombola gab es attraktive Preise zu gewinnen. Für die Organisation und das leibliche Wohl der Gäste hatte der Elternbeirat gesorgt.