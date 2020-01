950 Euro gesammelt

Farbenfroh gekleidete Sternsinger zogen durch die Straßen von Züntersbach und brachten den Segen in die Häuser zu den Menschen.

Die Aktion wurde mit Gottesdienst in Mottgers eröffnet, in dem Pfarrer Henryk Przybys die Kinder mit einem Segen aussendete. Zwölf Kinder und Jugendliche waren konfessionsübergreifend aufgeteilt in drei Gruppen im Ort unterwegs und sammelten 950 Euro zu Gunsten des Kindermissionswerkes. Das diesjährige Motto lautet "Frieden! Im Libanon und weltweit" und wird für Friedensprojekte in der ehemaligen Kriegsregion verwendet. bvs