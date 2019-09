95. Geburtstag gefeiert

Als Mutter von vier Töchtern, zwölf Enkelkindern, 17 Urenkelkindern und drei Ur-Urenkelkindern feierte Katharina Reeg ihren 95. Geburtstag im Seniorenheim in Hollfeld. Katharina Reeg ist in Drosendorf geboren und 2015 ins Seniorenheim umgezogen. Sie unterhielt mit ihrem Ehemann Hans Reeg einen landwirtschaftlichen Betrieb in Drosendorf. Trotz ihres Alters ist die Jubilarin noch geistig fit. Zu den Gratulanten zählten von der Stadt Hollfeld Bürgermeisterin Karin Barwisch und von der Pfarrei Hollfeld Kaplan Marianus Kujur. gel