94-jähriger Autofahrer übersieht Fußgänger

Leicht verletzt wurde ein 49-jähriger Fußgänger am Samstagabend an der Kreuzung Adenauer-Allee/Bamberger Straße. Ein 94-jähriger Opel-Fahrer wollte von der Innenstadt kommend nach rechts in die Adenauer-Allee abbiegen. Er übersah hierbei den 49-Jährigen, der bei Grün die Fahrbahn überquerte. Er wurde vom Fahrzeug erfasst und stürzte auf die Motorhaube. Hierbei erlitt er leichte Verletzungen. Eine sofortige ärztliche Behandlung war nicht erforderlich. Der Sachschaden am Pkw beträgt etwa 200 Euro.