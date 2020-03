93,83 Prozent für Schrüfer

Alexander Schrüfer (WG Sachsendorf-Neuhaus) wird neuer Bürgermeister der Gemeinde Aufseß (Kreis Bayreuth). Der Nachfolger des langjährigen Bürgermeisters Alfons Bäuerlein (CSU) hatte keinen Gegenkandidaten und kam auf 93,83 Prozent der Stimmen. Die Wahlbeteiligung lag bei 78,8 Prozent (864 von 1096 wahlberechtigten Bürgern).

Im Gemeinderat von Aufseß ergibt sich folgende Sitzverteilung: WG Sachsendorf-Neuhaus 5, Gemeinsame Liste Aufseß (GLA) 4, WG Hochstahl 3.

Landratswahl in Bayreuth

Bei der Wahl zum Landrat des Kreises Bayreuth erhielt Klaus Bauer (CSU) in der Gemeinde Aufseß 49,94 Prozent der Stimmen. Florian Wiedemann (FWG) war mit 33,01 Prozent der mit Abstand stärkste der vier Mitbewerber. Bauer (42,4 Prozent) und Wiedemann (30,7) waren auch auf Kreisebene Bayreuth am erfolgreichsten und gehen somit in die Stichwahl. red