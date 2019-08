910 kleine Werke trafen ein

Als Anfang des Jahres das Kulturamt Schwabach das Projekt "ortung XI - im zeichen des goldes" ausschrieb, bewarb sich Ingo Cesaro mit einem internationalen Kunstprojekt. Dabei handelte es sich um ein internationales Mail-Art-Projekt: Schwabach - ortung -XI - im zeichen des goldes".

Im Kulturamt erinnerte man sich noch an "ortung X", bei dem Cesaro ein Schreib- und Druckprojekt angeboten hatte und dieses erfolgreich durchführen konnte. So sammelte er vor Ort Haikus für die Stadt Schwabach und schrieb außerdem das Projekt international für Haiku-Autoren aus.

Die fünf Tage in Schwabach wurden zu einem großartigen Erfolg. 900 Haikus für Schwabach, denn die Stadt feierte 2017 ihren 900. Geburtstag. Außerdem konnte Cesaro das Jubiläumsbuch "900 Jahre Schwabach - und kein bisschen alt" in der Neuen Cranach Presse herausgeben.

2019, also zum 902. Geburtstag möglichst 902 Mail-Art für Schwabach, - das war kurzgefasst die Vorgabe. Das Kulturamt lud Cesaro als Gast ein, für "ortung XI" dieses Projekt zu organisieren.

Weit über 200 Mail-Art-Artisten lud Cesaro persönlich ein. Er selbst ist ja auch immer wieder mit typografischen Arbeiten international als Mail-Art-Artist international aktiv. Außerdem lud er Schwabacher Schulen ein.

Ziemlich langsam erreichten die original gestalteten Postkarten die Joseph-Haydn-Straße 4 in Kronach. Vor allem aus Übersee waren Postkarten über einen Monat unterwegs. Aber die Schweizerin Brigitte Iseli-Neustäbler (über 40 Holzdrucke mit Blattgold) und Ahlrich van Ohlen, mit seinen teilweise ironischen Einsendungen, waren von Anfang an dabei und lieferten wöchentlich. Auch Schulen, z. B. auch aus Ghana, beteiligten sich, in Schwabach vor allem das Wolfram-von-Eschenbach-Gymnasium.

Beim bundesweiten Drucktag des BBK in der Officin Cesaro in Kronach, aber auch an zwei Tagen im Kunsthaus Nordhalben wurden Linolschnitte extra für Schwabach geschaffen. Mit dabei waren Dieter Backert, Gabriele June Michel (beide aus Küps), Peter M. Bannert und aus Nordhalben Maria Schiller und Karin Zipfel. Vorher hatte Dieter Backert vier Aquarelle eingeschickt. Peter Korn (Meeder) ist ebenfalls mit einigen Arbeiten vertreten und Gisela Gülpen mit Objektkarten.

Jetzt hängen die einlaminierten Mail-Art bei Station 28, im Durchgang der ehemaligen Druckerei Iffland in der Nürnberger Straße 1, an Seilen. Sie sind so aufgehängt, dass man bei den Laminier-Taschen auch die Rückseite anschauen kann. Dort finden sich der Absender, oft auch noch mit kurzen Anmerkungen.

"ortung XI" bis zum 18. August

Es war wieder ein aufwändiges internationales Kunstprojekt von Ingo Cesaro, das er zusammen mit der kompletten Familie in der Haydn-Straße an vielen Tagen vorbereitet hat. Alleine für die Installation vor Ort wurde zu dritt fast ein Tag benötigt. Alle Mail-Art-Einsendungen sind eingescannt und es bleibt zu hoffen, dass sich das Kulturamt der Stadt Schwabach entschließt, eine Papierversion zu veröffentlichen. Allerdings laufen bereits die Vorbereitung für die 910 Mail-Art, um alle ins Internet zu stellen.

Starker Andrang

Schon am Eröffnungstag kamen über 300 Besucher, um sich von der Qualität der Einsendungen, aber auch von der internationalen Dimension dieses Kunstprojektes zu überzeugen. Und dazu kam, dass für viele Cesaro als Schwabacher gilt und er sozusagen mit Heimvorteil antrat.

Vorher war Cesaros Mail-Art-Projekt Schwabach wochenlang bei Künstlern weltweit und netzwerksartig in den Fokus gerückt - einmalig für "ortung XI". Die Schwabacher Kunsttage "ortung XI" dauern bis zum 18. August. red