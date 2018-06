9000 Euro für guten Zweck

red



Zweimal im Jahr bereiten die "Berndorfer Kirchenmäuse" anderen Menschen eine große Freude : Im Herbst , wenn sie ihr Publikum im Thurnauer Schützenhaus mit ihrem spritzigen Theaterspiel erfreuen, und im darauffolgenden Sommer, wenn sie den Erlös ihrer Aufführungen als Spenden weitergeben.Dietmar Hofmann freute sich im Gottesdienst in der Berndorfer Friedenskirche, heuer - nach dem großen Erfolg des Stücks "Schau nicht unters Rosenbeet" 9000 Euro an Einrichtungen weitergeben zu können, "die sich für Menschen einsetzen, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen".Insgesamt habe die Theatergruppe seit der Gründung vor 24 Jahren über 130 000 Euro gespendet. Außerdem unterstütze man zwei Patenkinder in Kenia und Vietnam.Gemeinsam mit Ingrid Erhardt übergab Hofmann die symbolischen Spendenschecks an Christa Bialas-Müller (Frauenhaus Bayreuth), Irmgard Hoffmann (neue Tagespflege des Thurnauer Diakonievereins), Pia Schmidt (Kulmbacher Kinderfonds), Elsbeth Oberhammer (Sprachpaten der Kulmbacher Geschwister-Gummi-Stiftung ), Susan Müller (Skaterbahn und Kindertag des Marktes Thurnau), Günther Schölzky (Kleiderkammer Thurnau), Martina Hermann (Kinderhort Thurnau), die Bewohner Petra, Christine und Reinhard (Dr. Löwsche soziale Dienstleistungen Bayreuth), den Verein für Kinder- und Jugendbetreuung Bayreuth, Tom Sauer (Humanitäre Hilfe Weißenbrunn) und Pfarrerin Sabine Winkler (Kirchengemeinde Berndorf ).Die Beschenkten bedankten sich herzlich und stellten ihre Einrichtungen und den Verwendungszweck kurz vor.An Sabine Winkler überreichten Hofmann und Erhardt Blumen und ein Bild. Die früher selbst aktive Kirchenmaus, übernimmt im Sommer ihre neue Pfarrstelle in Pegnitz.Tom Sauer bereicherte den Gottesdienst mit einigen Liedbeiträgen, die er mit der Gtarre begleitete und die unter die Haut gingen.Die ganz große Freude kam diesmal allerdings nicht auf, war doch wenige Tage zuvor die Gründerin und Regisseurin der "Berndorfer Kirchenmäuse", Gisela Sesselmann, verstorben. Dietmar Hofmann bezeichnete Sesselmann als "Herz der Truppe, die gute Seele, die nimmermüde Antreiberin, die größte Kritikerin, den größten Fan, das Mädchen für alles und die Mutter der Kompanie, die alles zusammenhielt".