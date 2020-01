9000 Euro für den Hospizverein

In der Adventszeit haben die Mitglieder des Rotary Clubs Obermain Weihnachtskugeln in der Obermain-Therme in Bad Staffelstein verkauft. Zwei Euro kostete die Kugel für den "Baum der Hoffnung" und jede 25. Kugel beinhaltete als Preis den freien Eintritt in die Obermain-Therme. Jüngst wurden 9000 Euro als Erlös dieser Aktion vom Vorsitzenden des Rotary Clubs Obermain, Bernhard Lemmink, an die stellvertretende Vorsitzende des Hospizvereins Lichtenfels, Andrea Starker, für die segensreiche Tätigkeit überreicht. Foto: privat