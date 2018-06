900 Schüler in Projektwoche "Lernort Natur 2018"

Auch in diesem Jahr haben sich wieder über 900 Schüler aus den dritten und vierten Klassen der Hauptschulen im Landkreis Forchheim für die Projektwoche "Lernort Natur" angemeldet. In der laufenden Woche wird ihnen bis zum Freitag von sachkundigen Projektteams vieles in der heimischen Natur erklärt und nähergebracht.Unter der Schirmherrschaft von Landrat Hermann Ulm ( CSU ) und dem Initiator dieser Projektwoche, dem Jagdverband der Kreisgruppe Forchheim, wird den Schülerinnen und Schülern in den Gebieten Folgendes vermittelt: "Wald ist Leben" - hierfür ist das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) zuständig. Ferner ist auch der Fischereiverband Forchheim mit dem Themenkreis "Ein Streifzug mit den Fischern den Bach entlang - Fische und Nährtiere in heimischen Gewässern" mit involviert sowie der Bund Naturschutz mit dem Thema "Lebensgemeinschaft Wald und Lebensraum Bach", und nicht zu vergessen die Jagdverband-Kreisgruppe Forchheim mit dem Thema "Der Wald und seine Bewohner".Bei den einzelnen Teilnehmern soll das Wissen über die Lebensräume Wald, Wild, Bach und Fluss und die darin vorkommenden Lebewesen vermittelt werden. Dabei stehen praktische Wissensvermittlung und das Sammeln von Sinneseindrücken im Vordergrund. Ein Quiz am Schluss jedes Projekttages soll das Gehörte und Gezeigte bei jedem Schüler vertiefen.Die jeweiligen Sieger aus den Klassen werden dann in feierliche Runde zusammen mit den Eltern und Lehrkräften vom Landrat und den einzelnen Projektteams ausgezeichnet.Diese Veranstaltung findet dann am Freitag, 6. Juli, um 15 Uhr in der Kapelle St. Gereon des Landratsamtes Forchheim statt. red