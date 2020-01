900 Mal für Neuses an der Platte

Der Abteilungsleiter der SG Neuses, Günther Hanna, hat mit Marco Meußgeier und Wolfgang Weidner zwei verdiente Tischtennisspieler für ihre Treue zum Verein geehrt.

Wolfgang Weidner war in 900 Punkt- und Pokalspielen im Einsatz. Seit 1976 - damals noch unter dem SV Neuses - spielt er für seine Tischtennisabteilung und ist seitdem meist die Nummer 1 in der ersten Mannschaft. Als ständiger Motivator habe er einen großen Anteil am Erfolg dieser Mannschaft und der gesamten Abteilung, lobte Hanna bei der Feierstunde. So führte er sie bis in die Bezirksliga II/Ost, wo sie jahrelang sehr erfolgreich speilte. Trainingsfleißig, leistungswillig und immer den Erfolg suchend sei er auch ein Garant für die Zukunft. Mehrfach hatte er sich in der Seniorenklasse Ü50 für die Bayerischen Meisterschaften qualifiziert.

Nach seinem Beitritt vor 44 Jahren hat er sofort Verantwortung für den gesamten Verein übernommen. Er ist seit 1980 Gründungsmitglied der SG Neuses und dessen Vorsitzender. Für seine Verdienste wurde er auch mit der silbernen Ehrenmedaille der Stadt Kronach ausgezeichnet und ist zudem Ehrenvorsitzender der SG.

Des Weiteren ist er seit 1981 ein Mitinitiator der Kronacher Tischtennis-Stadtmeisterschaften. Seit 1981 ist er qualifizierter Übungsleiter mit der C-Trainer-Lizenz. Nach seiner Pensionierung im Jahre 2005 übernahm er einmal in der Woche das Training der Jungen und Mädchen und betreut auch die Jungenmannschaft bei ihren Spielen. Als Kreisfachwart für den Breitensport führte er seit 2009 jährlich die Kreisminimeisterschaften durch. Auch zeichnet er sich verantwortlich für die Beteiligung des Vereins am Neuseser Dorfleben.

Meußgeier 200-mal im Einsatz

Marco Meußgeier spielte schon 1982 als Schüler und schaffte mit der Jungenmannschaft den Sprung in die Oberfrankenliga. Seit 2005 nimmt er am Erwachsenenspielbetrieb teil und spielt bis heute in der ersten Herrenmannschaft. Er wurde nun für 200 Punkt- und Pokalspiele geehrt.

Erfreulich sei, meinte der Abteilungsleiter, dass er von Anfang an als Mannschaftsführer und später als Fahrer und Betreuer von Jugendmannschaften Verantwortung übernommen habe. Er errang viele Stadt- und Kreismeistertitel und genieße dank seines Talents, seiner Ruhe und Ausgeglichenheit, seiner kameradschaftlichen Einstellung, aber auch seines enormen Kampfgeistes ein hohes Ansehen. Dabei sei er stets ein Vorbild an Zuverlässigkeit und Einsatzwillen gewesen.

Abteilungsleiter Hanna dankte beiden für ihre Treue und überreichte ihnen eine Urkunde und einen Gutschein. gh