900 Euro Schaden an einem Nissan

Einen Sachschaden von circa 900 Euro hat ein bislang unbekannter Täter am Nissan Qashqai eines 57-Jährigen verursacht. Die Beschädigung an der Stoßstange links hinten könnte in der Bayreuther Straße in Forchheim verursacht worden sein. Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Forchheim unter Telefon 09191/7090-0.