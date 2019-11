90 Lebens- und 60 Ehejahre gefeiert

Ein Doppeljubiläum feierten Werner und Elli Schönau. Das Ehepaar konnte die diamantene Hochzeit und zugleich den 90. Geburtstag des Jubelbräutigams begehen.

Der Jubilar kam 1929 als drittes Kind der Eheleute Jette und Gustav Schönau in Unterrodach zur Welt. Seine Kindheit und Jugend verbrachte er in seinem Geburtsort. Als sein Bruder heiratete, lernte er auf der Hochzeitsfeier die Schwester der Braut kennen. Beide verliebten sich ineinander. An seinem 25. Geburtstag läuteten dann auch für Werner und Elli Schönau die Hochzeitsglocken.

Die Eheleute sind große Hundeliebhaber und hatten bis vor zwei Jahren immer einen vierbeinigen Freund an ihrer Seite. Sowohl die vielen Spaziergänge, die dadurch unternommen wurden, als auch die Gartenarbeit halten das Jubelpaar fit.

Im Gasthaus Fröschbrunn wurde nun der 65. Hochzeitstag und Werner Schönaus 90. Geburtstag mit Verwandten, Bekannten und Freunden groß gefeiert. Zu den Gratulanten zählten Bürgermeister Norbert Gräbner, stellvertretender Landrat Gerhard Wunder und Pfarrer Krauter. Sie alle überbrachten die besten Wünsche für das sympathische Paar. red