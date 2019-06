90 Kilometer stehen bevor

Einer fast 250 Jahre alten Tradition folgend, wallt die Pfarrei Knetzgau am kommenden Wochenende in die Fränkische Schweiz. Zum achten Mal machen sich, nach einer Unterbrechung von mehreren Jahrzehnten, wieder Fußwallfahrer aus der Pfarreiengemeinschaft Knetzgau und Umgebung auf die 90 Kilometer lange Strecke nach Gößweinstein. Ziel der Wallfahrt ist die Basilika zur Heiligen Dreifaltigkeit, wie die Organisatoren mitteilten. Das Wallfahrtsmotto lautet: "In Gottes Namen wallen wir."

Die Wallfahrt beginnt am Freitag, 28. Juni, um 6 Uhr mit dem Wallfahrtsgottesdienst in der Knetzgauer Pfarrkirche. Sie führt durch den Steigerwald über Oberschleichach, Kirchaich, Priesendorf, Mühlendorf und Stegaurach. Dort findet am Abend der traditionelle Grillabend statt, wozu auch Freunde aus Stegaurach eingeladen sind. In der Aurachtalhalle wird das erste Nachtquartier bezogen.

Am zweiten Wallfahrtstag führt der Weg zur Fähre nach Pettstadt und entlang des Rhein-Main-Donau-Kanals. Hier werden alle Jahre die Anliegen aus dem Gebetskasten in der Knetzgauer Kirche vorgetragen. Über Altendorf geht es weiter nach Drosendorf; dort am Fuße des Feuersteins feiern die Wallfahrer am Samstagnachmittag zusammen mit Pfarrvikar Andreas Kneitz den zweiten Wallfahrtsgottesdienst. Am Abend erreicht die Wallfahrt die Burg Feuerstein, wo in der Landvolkshochschule übernachtet wird.

Nach Ebermannstadt

Im Morgengrauen des Sonntags machen sich die Wallfahrer dann auf, um nach Ebermannstadt hinabzuziehen, während etwa zur gleichen Zeit daheim in Knetzgau die Buswallfahrer nach Gößweinstein aufbrechen werden. Gegen 8 Uhr treffen die beiden Gruppen in Windischgaillenreuth zusammen, um nach einer kurzen Andacht an der Hauskapelle der Familie Wölfel gemeinsam zu frühstücken. Hier, kurz vor Gößweinstein, werden die beiden Wallfahrten zusammengeführt, um den Wallfahrtssonntag gemeinsam zu begehen. Anschließend geht es auf die letzte Etappe des dreitägigen Fußmarsches.

Einzug in die Basilika

Nach 90 Kilometern Fußmarsch und dem feierlichem Einzug unter dem Vollgeläute der Basilika Gößweinstein wird Pfarrer Michael Weck das Wallfahrtsamt um 10.30 Uhr mit den Fuß- und Buswallfahrern zusammen feiern. Am Nachmittag um 14 Uhr betet die Wallfahrtsgruppe den Kreuzweg hoch zum Kreuzberg. Nach dem Segen und der kurzen Marienandacht wird der Heimweg ins Maintal mit dem Bus angetreten.

Die Wallfahrer werden gegen 17.15 Uhr an der Siechkapelle in Knetzgau zurückerwartet und ziehen zu Fuß in Knetzgau ein. Den endgültigen Abschluss findet die Gößweinstein-Wallfahrt in der Knetzgauer Pfarrkirche mit dem Schlusssegen.

Gebetsanliegen können noch bis Donnerstagabend in den Gebetskasten in der Knetzgauer Pfarrkirche gegeben werden. Denn die Wallfahrt versteht sich auch als Beter für die Sorgen und Nöte der Pfarrgemeinde. red