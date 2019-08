90 Jahre und kein bisschen leise

In ihren Uniformwesten tauchten die Aktiven des Musikvereins Geutenreuth die vorderen Bänke beim Festgottesdienst zum 90-jährigen Bestehen und zur Kirchweih in Rot und Weiß. Festliche Orgelmusik beim Einzug durch den Schirmherrn Udo Dauer machte auf das beginnende Fest aufmerksam.

Pfarrer Sebastian Palapparampil erklärte, dass die Musiker und Gäste mit allen Geutenreuthern mit diesem Gottesdienst an der Kirchweih ein Bild einer großen christlichen Gemeinschaft zeigten. Ein Musikverein gehöre bei Festen und Feiern einfach dazu. Die Gründung von Musikvereinen in früheren Zeiten sei immer mit der ansässigen Kirchengemeinschaft positiv verbunden. Deshalb sollten Vereine auch ihren ursprünglichen Zweck nicht vergessen und lernen, auf ihren Sinn zurückzublicken. "In Geutenreuth darf man dankbar sein für das, was der Musikverein in den letzten 90 Jahren für die Kirchengemeinde geleistet hat", sagt der Pfarrer. Als Lektorin fungierte die Musikerin Martina Motschenbacher.

Ohne Moos wäre heute nicht los

Nach dem Gottesdienst ging es mit Marschmusik vom Gotteshaus St. Erhardt hinaus zur Festhalle des Tischtennisvereins. In der wundervoll geschmückten Halle eröffneten die Musiker unter der Leitung von Gerhard Mager mit der "Festmusik" von Richard Wagner den Festakt. Vorsitzender Hans Will erinnerte an die vergangenen 90 Jahre.

1929 hatte der damalige Forstverwalter Max Moos den Musikverein Geutenreuth mit 14 Musikern und 60 weiteren Mitgliedern gegründet. Er war mit dem Forstamt der größte Arbeitgeber in der Umgebung. Im Zweiten Weltkrieg kam das Vereinsgeschehen bis 1958 zum Erliegen. 25 Mitglieder haben den Verein mit Fritz Blumensaat als Dirigent dann neu gegründet. Von diesen gehören noch heute Georg Dück, Heinrich Gabler, Michael und Hans Heer, Karl Herold, Konrad Motschenbacher, Josef Nüsslein und Heinrich Tremel dem Verein an.

In den 60er Jahren übernahm Herbert Maiwald bis zu seinem Tod 1993 das Dirigentenamt. Der heutige Schirmherr und Bürgermeister Udo Dauer leitete das Amt bis in das Jahr 2008. Seitdem hat Gerhard Mager die musikalische Leitung inne. Seit den 70er Jahren erhielt auch das Amt des Vorsitzenden Stabilität. 13 Jahre führte Werner Hümmer den Verein, 23 Jahre Siegfried Haselmann und seit sechs Jahren Hans Will. Immer wieder fanden gute Musiker wie Frank Macht, Udo Dauer oder Michael Will den Weg zu den Geutenreuter Musikern.

Musik hält jung

Gerade Michael Will zeigt heute noch mit über 80 Jahren, dass Musik jung hält. Auftritte gibt es hauptsächlich bei kirchlichen und weltlichen Veranstaltungen im Ort. Kirchweih und Dorfweihnacht stehen bis heute im Mittelpunkt. Auch das gesellschaftliche Leben kommt nicht zu kurz.

Schirmherr Udo Dauer gratulierte zum Jubiläum im Namen der Stadt Weismain. Es sei schön, dass in Geutenreuth eine der drei Kapellen der Stadt Weismain beheimatet ist. Der Musikverein habe seine Aufgaben gerade im kirchlichen Bereich immer voll erfüllt und zeige bei Bittgängen, Fronleichnamsprozessionen oder der Dorfweihnacht, dass er ein wichtiger Teil der Dorfgemeinschaft ist. "Musik beginnt da, wo Worte enden" , habe der Dichterfürst Goethe festgehalten. Musik erreiche die Herzen von Menschen, die sich darüber freuen und öffnen. Aber sie sei auch Begleiter bei Trauer und spende Trost. Musik verbinde und schaffe Freundschaften. Diese Attribute hätten in 90 Jahren immer einen hohen Stellenwert in Geutenreuth gehabt. Er wünsche auch für die nächsten Jahre immer viele Musiker und Menschen, die bereit seien, Aufgaben im Verein zu übernehmen.

Etwas Besonderes hatten sich die Ortsvereine zum Jubiläum einfallen lassen. Vorsitzende Julia Klemenz vom Gartenbauverein erklärte, dass es eine tolle Leistung in schwierigen Zeiten gewesen sei, einen Verein zu gründen. Schade sei, dass es außer ein paar wenigen Fotos und Niederschriften nicht viel gebe, was geblieben sei. Deshalb habe man sich überlegt, so etwas zu schaffen. Mit Ulrich Röhrig und Ingo Bäuerlein überreichte sie einen Spaten zur Pflanzung eines Lindenbaumes und den dazugehörigen Gutschein. Dieser Baum soll eine Tanzlinde im Ort werden. Bis dieser Baum sich prächtig entwickelt hat, werden sicher 20 bis 30 Jahre vergehen. Dennoch hoffe sie, mit den Vorsitzenden Hans Will und Alexander Hofmann dann ein Tänzchen wagen zu können, meinte sie schmunzelnd.

Walter Schütz gratulierte seitens der Naturfreunde Görauer Anger und hob das gute Verhältnis der Vereine Görau und Geutenreuth hervor. Von der Weismainer Blasmusik gratulierte Geschäftsführer Norbert Müller.

Mit den Hymnen wurde der offizielle Festakt beendet. Nach einem gemeinsamen Abendessen ging es mit Unterhaltungsmusik bis spät in die Nacht fröhlich und gemütlich weiter.