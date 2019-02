90 Jahre "Staabeißer"

Nachdem sich die langjährigen Vorsitzenden Heribert Schneiderwind und Richard Reiser nach zwölf Jahren im Jubiläumsjahr 2018 beim SV DJK Tütschengereuth 1928 nicht mehr zur Wahl stellten, musste die Satzung geändert werden, damit zukünftig fünf gleichberechtigte Geschäftsführer die Geschicke des Vereins lenken können.

In einem Rechenschaftsbericht ließ Geschäftsführer (Finanzen & Verwaltung) Hubert Reiser das Jubiläumsjahr 2018 Revue passiere und bedankte sich vor allem bei den vielen fleißigen Helfern, die zum Gelingen des Jubiläums mit beigetragen haben.

Aus dem Kassenbericht des Geschäftsführers konnten die anwesenden Mitglieder entnehmen, dass solide gewirtschaftet wurde, was auch mit an der vorgenommen Umschuldung lag. Wenn alles nach Plan läuft und keine größeren unerwarteten Investitionen dazwischen kommen, sollte der Verein 2028 zum 100-jährigen Bestehen schuldenfrei sein.

Im sportlichen Bereich ist die Situation etwas schwieriger. Die 1. Mannschaft schloss die Saison 2017/2018 im letzten Spiel mit einem Sieg gegen den damaligen Tabellenführer den FSV Buttenheim ab und konnte somit in letzter Sekunde den Relegationsplatz verlassen und den Klassenerhalt in der Kreisliga Bamberg sichern. Aber auch in der Saison 2018/19 ist die sportliche Situation bei der 1. Mannschaft weiter sehr angespannt und man belegt aktuell den Relegationsplatz in der Kreisliga.

Besser schaut es bei der 2. Mannschaft aus, welche die abgelaufene Saison auf Platz 9 der A-Klasse 4 beendete. Für die Saison 2018/2019 konnte man das "Staabeißer"-Urgestein Stefan Köbrich "Völler" als Trainer gewinnen und die Jungs stehen auf einem hervorragenden 5. Platz in der A-Klasse 4. Auch bei den "Alten Herren" läuft der Ball rund und an Heilig Drei König konnte sie wieder mal das Traditionsturnier des SV Waizendorf in der Aurachtalhalle in Stegaurach gewinnen. Ein besonderer Dank gilt der AH auch dafür, dass sie seit Jahren für das Mähen des Vereinsgeländes verantwortlich ist und diese Arbeiten immer zuverlässig und sehr ordentlich durchführt.

Nachdem man bereits vor zwei Jahren wieder eine eigene Kleinfeldmannschaft melden konnte, hat man 2018 im Kleinfeldbereich mit der SpVgg Trunstadt und dem 1. FC Viereth eine SG gebildet und konnte durch Werbemaßnahmen insgesamt 62 Kinder für den Kleinfeldbereich gewinnen. Erfreulich dabei ist, dass hiervon 25 Kinder für die "Staabeißer" aktiv sind. Dieser Nachwuchs ist auch dringend erforderlich, da aktuell nur sieben Jugendliche bei der JFG Main-Aurachtal für die DJK spielen.

Nach wie vor schwierig ist die Situation bei der Eigenbewirtschaftung des Vereinsheimes. In den vergangen Jahren haben sich immer mehr verdiente ältere Vereinsmitglieder vorwiegend aus gesundheitlichen Gründen vom Wirtschaftsdienst abgemeldet und es sind nur sehr wenig jüngere Mitglieder bereit, hier Aufgaben zu übernehmen. Hubert Reiser forderte daher alle Mitglieder auf, sich am Wirtschaftsdienst im Vereinsheim zu beteiligen, da die Einnahmen aus der Bewirtung für den Verein lebensnotwendig seien.

Das Finanzamt Bamberg hatte bei der Prüfung der Satzungsänderungen veraltete Formulierungen in der Satzung aus dem Jahr 1996 festgestellt. Die erforderlichen Satzungsänderungen wurden einstimmig beschlossen. Abschließend gab Hubert Reiser noch die schon feststehenden Vereinstermine für das Jahr 2019 bekannt. red