90 Jahre SpVgg Ebing

Zum 90-jährigen Bestehen der SpVgg Ebing werden am Wochenende FußballMannschaften des Vereins von den Juniorinnen bis zur AH aktiv. Den Beginn der Jubiläumsspiele macht die wiederbelebte Ebinger AH-Mannschaft, die am heutigen Freitag um 18.30 Uhr gegen die AH der DJK Priegendorf antritt. Am Samstag spielen um 13 Uhr die C-Juniorinnen der SpVgg Ebing gegen die TSG Bamberg. Am Sonntag um 13 Uhr spielt die zweite Ebinger Herrenmannschaft gegen den SC Unteroberndorf. Um 15 steigt schließlich das Derby der in der Bezirksliga beheimateten ersten Mannschaft gegen den Patenverein FSV Unterleiterbach. red