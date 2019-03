90 Jahre alte Wehrwalze an der Schleuse Viereth wird ersetzt

Das Wasserstraßen-Neubauamt Aschaffenburg (WNA) führt seit dem Jahr 2014 eine umfangreiche Grundinstandsetzung der Wehranlage Viereth durch. Höhepunkt der erforderlichen Baumaßnahmen ist der Austausch der beiden genieteten Wehrwalzen (30 m Länge, 5,3 m Durchmesser, 130 t

Gewicht) in den Jahren 2019 und 2020. Die Vorbereitungen für den Ausbau der Wehrwalze auf der Seite des Wasserkraftwerks haben bereits begonnen, teilt das WNA mit. Dazu gehöre der Aufbau eines großen Baustellenkrans und die Umschließung und Trockenlegung der Wehrwalze.

Um in den Wintermonaten für die Hochwasserabfuhr gerüstet zu sein, sei es erforderlich, dass die neuen Wehrverschlüsse in den Sommermonaten eingebaut werden. Daher müsse im Zeitraum von April bis November überwiegend im Schichtbetrieb rund um die Uhr gearbeitet werden. Ausgenommen davon seien die Sonntage, an denen planmäßig nur tagsüber gearbeitet wird.

Um die Geräuschbildung auf der Baustelle zu minimieren, ergreift das Wasserstraßen-Neubauamt Lärmschutzmaßnahmen. Beispielsweise wird direkt an der Baugrube eine vier Meter hohe Abschirmung errichtet. Die Wirksamkeit der Maßnahmen wird durch Messungen überprüft.

Durch die Grundinstandsetzung soll die Betriebssicherheit der Wehranlage für die kommenden Jahrzehnte gewährleistet werden - und damit auch die Sicherheit des Schiffsverkehrs auf dem oberen Main. red