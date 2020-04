90-Jähriger bei Unfall mit Traktor verletzt

Bei einem Verkehrsunfall auf der Staatsstraße 2289 wurde ein Traktorfahrer leicht verletzt und es entstand ein Sachschaden von rund 3000 Euro. Am Freitagnachmittag befuhr ein 90-Jähriger mit seinem Fendt die Staatsstraße 2289 in Richtung Wildflecken. Kurz vor Oberbach wollte der Mann nach links in einen abschüssigen Feldweg einbiegen. Aufgrund der zu diesem Zeitpunkt nicht angepassten Geschwindigkeit schaukelte sich der Traktor auf und kippte auf die linke Seite. Der Mann konnte sich aus selbst befreien und wurde glücklicherweise nur leicht verletzt. Zeugen beobachteten den Verkehrsunfall und verständigten sofort die Rettungskräfte. Der Traktorfahrer wurde zu weiteren Untersuchungen in die Klinikgebracht. An der Unfallstelle kümmerte sich die örtliche Feuerwehr unter anderem um das Abbinden der ausgelaufenen Betriebsstoffe. pol